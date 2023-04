Es ist eine psychologisch – und technisch – wichtige Marke, die der Bitcoin-Kurs nach Ostern zum ersten Mal seit Sommer 2022 durchbrochen hat: Aktuell notiert der Kurs der größten Kryptocoin wieder jenseits der 30.000 US-Dollar.

Der Sprung passierte recht rasant. Innerhalb von 24 Stunden hatte der Bitcoin-Kurs um knapp sieben Prozent zugelegt. Zu Jahresbeginn war der extrem volatile Bitcoin gerade einmal 16.000 US-Dollar wert. Zuletzt aber begann ein Aufwärtstrend, im März legte der Bitcoin um 23 Prozent zu.

Welche potenziellen Gründe nun für die Kurssteigerung angeführt werden?

Einerseits gilt der Blick den neuen US-Inflationszahlen, die morgen, am 12. April, publik gemacht werden. Sinkt die Rate, wie erwartet, weiter, dürfte das an den Kapitalmärkten für Aufwind sorgen. Zugleich wird ebenfalls am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Dort wiederum werden Hinweise auf den künftigen Zinskurs erwartet. Genauer: Es wird vermutet, dass die Fed sich für eine Abkehr von den kontinuierlichen Zinssteigerungen der letzten Monate ausspricht.