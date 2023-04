Mit dem Auslaufen der Corona-Restriktionen sind im abgelaufenen Jahr auch die Spieler in die Casinos, Spielhallen und Wettbetriebe von Novomatic zurückgekehrt. Daher verzeichnete der Glücksspielkonzern mit Sitz in Gumpoldskirchen 2022 ein Umsatzplus von gut 55 Prozent auf 2,859 Milliarden Euro. Das Jahresergebnis stieg im Vergleich zu 2021 von 64,9 Millionen auf 214,3 Millionen Euro im Vorjahr, wie der Glücksspielkonzern am Freitag mitteilte.

Damit schnitt Novomatic nicht nur deutlich besser ab als in den Pandemiejahren, sondern verdiente auch besser als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit einem Ergebnis von 97,3 Millionen Euro.

Personalstand aufgestockt

Im Bereich Gaming Operations gab es ein Umsatzplus von 72,7 Prozent auf 1,7855 Milliarden Euro. Aber auch die Entwicklung, Produktion und der Verkauf von Gaming-Technology-Produkten wiesen einen Umsatzzuwachs von 33 Prozent auf 1,0724 Milliarden Euro aus.

Auch den Personalstand stockte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr auf: Mit 23.859 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigte der Konzern um 12,7 Prozent mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als ein Jahr zuvor. Dazu trugen aber auch mehrere kleinere Akquisitionen sowie der Mehrheitserwerb der italienischen HBG-Gruppe als Konzessionär und Betreiber von "Video Lottery Terminals" und "Amusement with Prices" bei. In den USA und Großbritannien expandierte Novomatic ebenfalls - nicht zuletzt im Online-Bereich.

Teuerungsprämie für Beschäftigte

Im Vorjahr habe der Konzern mehr als 1,2 Milliarden Euro an Löhnen, Gehältern und Steuern bezahlt, teilte der Glücksspielkonzern weiters mit. Alleine in Österreich summierten sich diese Zahlungen auf 280 Millionen Euro, wobei die Teuerungsprämie von 3000 Euro je Mitarbeiter nicht eingerechnet sei.

Beim Jugend- und Spielerschutz setze Novomatic auf die G4-Zertifizierung der Global Gambling Guidance Group. Nach Zertifizierungen in Österreich, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden habe der Konzern diese Zertifizierung nun auch für Italien und Spanien erhalten, hieß es bei Novomatic.