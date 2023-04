"Wir glauben, dass der Chapter-11-Prozess der beste Weg für uns ist, das Unternehmen zu verkaufen", sagte Virgin Orbit-Chef Dan Hart. Vergangene Woche hatte sich Virgin Orbit von etwa 85 Prozent seiner insgesamt 750 Mitarbeiter getrennt.

Virgin Orbit wurde 2017 von Bransons Weltraum-Tourismusfirma Virgin Galactic abgespalten und ist seit 2021 an der Börse notiert. Das Unternehmen nutzt eine Boeing 747, um Raketen im Flug ins Weltall zu schicken. Allerdings ist nach Einschätzung von Analysten und Branchenexperten zuletzt vor allem die Nachfrage nach größeren Transportern wie der Falcon 9 von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX gestiegen.

Virgin Orbit war maßgeblich an dem Versuch beteiligt, Anfang dieses Jahres den ersten Satelliten von britischem Boden aus in die Umlaufbahn zu befördern. Ein Flugzeug brachte die Trägerrakete zunächst in große Höhe, bevor sie gestartet wurde. Die Mission scheiterte aber. Mitte März kündigte Virgin Orbit an, den Betrieb vorerst zu pausieren.