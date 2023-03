Die Teuerung macht sich im Kaufverhalten bemerkbar und lässt Menschen zu günstigeren Produkten greifen – das spürt auch Rewe Österreich mit Billa, Billa plus, Penny, Adeg und Bipa. Der Handelskonzern erzielte 2022 bei seiner Diskont-Tochter Penny ein Umsatzplus von 9,2 Prozent, Billa und Billa Plus lagen mit einem Umsatzwachstum von 2,9 Prozent hingegen deutlich unter der Inflation. Erfreulich aus Sicht von Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG, sei der Umstand, dass Penny von allen österreichischen Diskontern am stärksten gewachsen ist. In den ersten beiden Monaten des Jahres habe Penny in Österreich sogar weiter zugelegt. Das starke Wachstum sei inflationsgeprägt, aber zu einem guten Teil die Bestätigung, dass man viel richtig mache, so der Vorstand.