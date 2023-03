Österreich ist – im Vergleich der EU-Länder – „Vizeeuropameister“, wenn es darum geht, das Förderfüllhorn über der Bevölkerung auszuschütten. Zu diesem Ergebnis kommt die wirtschaftsliberale Agenda Austria in ihrem neuen Papier „Der Staat fördert. Alle.“ 34 Milliarden Euro gab der Bund demnach jeweils 2021 und 2022 für die verschiedenen Förderprogramme aus. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, sei Österreich damit in der EU auf Platz vier vorgerückt. Im Pro-Kopf-Vergleich nimmt Österreich in der Union sogar Platz zwei ein, nur Luxemburg fördere seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger noch mehr als Österreich.