Warm anziehen muss man sich bisweilen im Lidl-Logistikzentrum in Wundschuh in der Steiermark – eines von drei des Lebensmitteldiskonters in Österreich. Die Kühlstufen für die Waren reichen bis 26 Grad unter Null. Ungemütlich wird es für die Besucher zwischen Hochregalen, Paletten, Warenkontrolle und Kommissionierung am Dienstag dennoch nicht, im Gegenteil. Die Handelskette präsentiert sich rund 100 Personen als möglicher Arbeitgeber. Jobs gibt es viele zu besetzen – im Lager, in den Filialen oder in der Salzburger Zentrale, etwa als IT-Fachkraft.