Nach Tesla senkt auch Volkswagen (VW) den Preis für Elektroautos. Das VW-Elektromodell ID.3 soll in Deutschland künftig unter 40.000 Euro kosten. Marken-Vertriebschefin Imelda Labbé sagte dem "Handelsblatt", VW wolle "Elektromobilität weiter in die Breite tragen, dafür sind attraktive Einstiegspreise ein wichtiger Hebel". Sie nannte einen Preis von 39.995 Euro für ein neues Basismodell.

Der ID.3 ist ein kompaktes E-Auto und soll wie einst der VW Golf zum Verkaufsschlager werden. Momentan kostet der günstigste ID.3 laut Unternehmensangaben knapp 44.000 Euro. Allerdings ist die Ausstattung höherwertig als bei einem Basismodell.

Immer wieder Kritik an hohen E-Auto-Preisen

Labbé deutete an, dass VWs wichtiges Elektromodell künftig auch mit einer kleineren Batterie angeboten werden könnte, was den Einstiegspreis noch einmal senken dürfte. "Wir prüfen das", sagte sie dem "Handelsblatt". Dafür müsse sich aber die Versorgungssituation weiter verbessern.

Experten kritisieren, dass die Preise für Elektroautos in Deutschland deutlich höher als die vergleichbarer Verbrenner-Modelle sind. Zudem ist das Angebot an Elektroautos im Kleinwagensegment und in der Kompaktklasse noch sehr klein. E-Autos haben laut Umweltbundesamt eine bessere Klimabilanz sowie einen deutlich geringeren Verbrauch von ungefähr 15 bis 20 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer gegenüber Diesel- und Benzinmotoren, die pro 100 Kilometer umgerechnet mehr als 40 kWh verbrauchen.

Tesla: Um bis zu 20 Prozent gesenkt

Der US-Elektroautobauer Tesla hat in den USA unterdessen erneut die Preise gesenkt. Die Preissenkungen reichten von 4 Prozent für die Performance-Version des Model S bis zu 9 Prozent für das teurere Model X, wie aus der Website des Elektroautobauers am Montag hervorging. "Der Wunsch vieler Menschen, einen Tesla zu besitzen, ist extrem groß. Der begrenzende Faktor ist ihre Fähigkeit, für einen Tesla zu bezahlen", sagte Konzernchef Elon Musk vergangene Woche auf dem Investorentag.

Tesla hatte im Jänner die Preise für seine Autos auf allen Märkten um bis zu 20 Prozent gesenkt, was viele Analysten als Beginn eines Preiskampfes des Marktführers ansehen. Tesla reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme zu den jüngsten Preisanpassungen.