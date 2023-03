Der Kleinen Zeitung liegt exklusiv eine Studie der TU Graz vor. Thema: „Transformation der Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie und ihre Auswirkungen auf Job-Profile und Beschäftigungszahlen in der Steiermark“, lautet der Titel. Mario Hirz, Alexander Kreis (Institut Fahrzeugtechnik TU Graz) und Christian Zweiger (AC Styria Mobilitätscluster) haben die Studie verfasst, auf 15 Seiten zeichnen sie ein Bild der Zukunft der steirischen Automobilwirtschaft, das für Kärntner Zulieferbetriebe genauso gilt wie in ganz Europa. Eine zentrale Aussage: Durch den Wandel zur E-Mobilität könnten 20 Prozent der Arbeitsplätze in der Branche bis zum Jahr 2040 wegfallen und damit auch eine hohe Wertschöpfungssumme.