Die Pokémon Presents im Februar stellte am 27. Februar, passend zum Pokémon Day, da an diesem Tag 1996 die allerersten Pokémon-Spiele "Rot" und "Grün" in Japan erschienen sind, die Neuigkeiten in der Welt der Pokémon vor. Hier eine Zusammenfassung.

Pokémon trifft auf Netflix

Einen kurzen Moment der Hoffnung kam bei den Fans von Pokémon auf, als Tsunekazu Ishihara, Präsident und Geschäftsführer der Pokémon Company, eine Zusammenarbeit mit Netflix angekündigt hat. Die Hoffnung dürfte schnell zerschlagen worden sein – die angekündigte Serie "Pokémon Concierge" wird nämlich als Stop-Motion-Animation umgesetzt.

"Pokémon Sleep" soll den Schlaf messen können

Im Mai 2019 wurde "Pokémon Sleep" das erste Mal angekündigt. Im Sommer 2023 soll es nun für iOS und Android erscheinen. Damit soll die Möglichkeit geboten werden, im Schlaf Pokémon zu fangen. Dabei soll auch der Schlaf gemessen und analysiert werden und dann in drei Schlaftypen eingeteilt: Halbschlaf, Leichtschlaf oder Tiefschlaf.

Mit "Pokémon Go Plus +" kommt ein neues Gadget, dass man mit "Pokémon Go" verbinden kann, um automatische Pokémon zu fangen und Poké Stops zu drehen. Außerdem sollen auch in Zukunft die Schlafdaten von "Pokémon Sleep" übertragen werden können. "Pokémon Go Plus +" soll am 21. Juli erscheinen.

Zwei DLCs für "Pokémon Karmesin und "Purpur"

Das Highlight der Pokémon Presents kam wie immer zu Schluss. Mit "Der Schatz von Zone Null" bekommt das aktuellste Spiel der Hauptreihe ein DLC, das in zwei Teile aufgeteilt ist. Teil eins "Die türkisgrüne Maske" erscheint im Herbst, während der zweite Teil "Die indigoblaue Scheibe" im Winter dieses Jahres kommt. Neue Geschichten sowie neue Pokémon, die zuvor nicht m Spiel erhältlich waren, werden kommen. Außerdem sind zwei neue legendäre Pokémon angekündigt worden.

Des Weiteren sind für "Pokémon Karmesin und Purpur" auch zwei neue Paradox-Pokémon und ein neues Tera-Raid-Event angekündigt worden. Anfang 2023 sollen die Spiele auch mit "Pokémon Home" kompatibel werden. Für "Pokémon Masters", "Pokémon Unite" und "Pokémon Café Mix" wurden ebenfalls Updates präsentiert. Den ganzen Livestream könnt ihr hier nachschauen: