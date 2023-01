Statuen mit dem blauen Vogel, Pizzaöfen und sogar Kaffeemaschinen: Der von Elon Musk übernommene Internetdienst Twitter braucht Geld und versteigert nun sein Inventar. Bei einer von Twitter initiierten Online-Auktion ging am Mittwoch etwa eine Vogelstatue für 100.000 Dollar (gut 92.000 Euro) über den virtuellen Ladentisch, eine große Lichtinstallation mit dem blauen Vogel wechselte für 40.000 Dollar den Besitzer, wie das Auktionshaus Heritage Global Partners mitteilte.

Insgesamt bot Twitter 631 Gegenstände aus seinem Hauptsitz in San Francisco zum Verkauf an. Darunter waren Dekoartikel, Espressomaschinen, ein zwei Meter großer Blumentopf in Form eines @-Zeichens, ergonomische Schreibtische, Pizzaöfen und Fernseher.

Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Mrd. Dollar übernommen und umgehend die Chefetage gefeuert. Eine Woche später entließ er rund die Hälfte der 7500 Angestellten und ordnete weitere strikte Sparmaßnahmen an. Unter anderem wird die Miete für die Zentrale in San Francisco nicht mehr bezahlt.