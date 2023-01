Christian Kresse hat heute als Chef der Kärnten Werbung seinen letzten Arbeitstag. Ab morgen sitzt dann mit Klaus Ehrenbrandtner ein „Neuer“ im Chefsessel der Kärnten Werbung. Und er hat sich als Tourismusprofi sicherlich schon jede Menge Gedanken darüber gemacht, welche Akzente er im Kärntner Tourismus setzen will, was er vielleicht anders machen will, als sein Vorgänger, und wo es Baustellen gibt, die man dringend angehen müsste – das veraltete Radwege- und Wanderwegenetz in Kärnten beispielsweise, wie Kresse im „Abschiedsgespräch“ erklärt.