Im ersten Halbjahr 2018 betrug der Exportüberschuss in der Kärntner Wirtschaft noch 500 Millionen Euro, 2019 waren es dann rund 300 Millionen Euro, 2020 288 Millionen Euro. Davon ist man im ersten Halbjahr 2022 weit entfernt. Die gerade erst veröffentlichte Außenhandelsstatistik weist laut Wirtschaftskammer Kärnten einen Außenhandelsbilanzüberschuss von nur noch 18,6 Millionen Euro aus. Ausfuhren in Höhe von 4,657 Milliarden Euro stehen Einfuhren in Höhe von 4,639 Milliarden Euro gegenüber. Und eben Letztere sind das "Problem". Die Importe sind nämlich gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 27,4 Prozent und damit enorm gestiegen.