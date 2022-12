Gemeinsam mit den Neubau-Expertinnen und Experten von Exploreal hat die Plattform willhaben ausgewertet, in welchen Bezirken des Landes 2022 Neubau-Eigentumswohnungen ab Vermarktungsbeginn am schnellsten eine Käuferin bzw. einen Käufer gefunden haben. Österreichweit bilden dabei die Bezirke Wolfsberg, Schärding, Wels (Stadt), Wien Hernals, Bruck-Mürzzuschlag, Bruck an der Leitha, Neunkirchen, Graz-Umgebung, Landeck und Villach (Stadt) die Top 10 hinsichtlich der durchschnittlichen Vermarktungsdauer.

In den ersten sechs der zehn Top-Bezirke – nämlich in Wolfsberg, Schärding, Wels (Stadt), Wien Hernals, Bruck-Mürzzuschlag und Bruck an der Leitha – dauerte es bei den im Jahr 2022 verwerteten Eigentumswohnungen im Durchschnitt keine drei Monate vom Verkaufsstart bis zum realisierten Verkauf.

Top 3 in Kärnten und Steiermark

Die Top 3 Bezirke jeweils nach der Vermarktungsdauer im Jahr 2022 sind in der Steiermark Bruck-Mürzzuschlag, Graz-Umgebung und die Südoststeiermark sowie in Kärnten Wolfsberg, Villach-Stadt und Klagenfurt-Stadt.

Die Erhebung erfolgte für den Zeitraum von 1.1.2022 bis inklusive 13.12.2022 auf Basis der Datenbank von Exploreal. Ausgewertet wurden die Verkäufe von bereits fertiggestellten sowie in Bau befindlichen und zur Verwertung angebotenen Eigentumswohnungen im Jahr 2022. Als Auswertungsparameter wurde der Zeitraum zwischen Vermarktungsbeginn einer Eigentumswohnung durch den jeweiligen Abgeber bis hin zum Status „verkauft“ gewählt.