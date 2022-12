Mit 4,38 Millionen Euro fördert der KWF Projekte von vier Kärntner Unternehmen, die, so Technologiereferentin Gaby Schaunig, zukunftsweisend seien. Beschlossen wurde die Fördervergabe in der letzten Regierungssitzung des Jahres. Eines der Unternehmen, dessen Vorhaben mit 1,045 Millionen Euro gefördert wird, ist Cardbox Packaging im Lavanttal. Geplant ist die Übersiedelung an den ehemaligen Standort der Druckerei Theiss in Wolfsberg sowie die Anschaffung von Produktionsmaschinen, welche die Herstellung von innovativer neuer Produkte ermöglichen sollen.