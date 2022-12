Erst im März dieses Jahres hatte Gernot Blümel – nach seinem Rückzug aus der Politik – die Leitung des Hedgefonds Superfund übernommen. Von Vaduz aus lenkte er als CEO die Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa, den USA und Asien. Nun tritt er – auf eigenen Wunsch, wie es in einer Aussendung heißt – schon wieder zurück. "Der Aufsichtsrat der Holding hat den CEO-Vertrag einvernehmlich gelöst und sich die Expertise des früheren Spitzenpolitikers ab Jänner 2023 als Berater der Fintec-Unternehmensgruppe gesichert", wird in einer Aussendung betont.

"Bleibt als Berater an Bord"

"Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern und Kunden rund um den Globus für die gute Zusammenarbeit und vor allem bei Superfund-Gründer Christian Baha für sein Vertrauen in mich", wird Blümel zitiert. Blümel bleibe ein "wertvoller Partner", so Unternehmensgründer Christian Baha: Dieser habe "mit großem Engagement neue Sichtweisen und Ideen in die Superfund-Gruppe gebracht". Er sei froh, "dass er als Berater an Bord bleibt", so Baha, der die Superfund-Gruppe 1995 gegründet hatte.