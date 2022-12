Unmittelbar nach der Präsentation der neuen österreichischen Fluglinie Liliair am Klagenfurter Flughafen wurde in der Regierungssitzung zum zweiten Mal in diesem Jahr über das Ziehen der Call-Option, also den Rückkauf der Flughafenanteile in Höhe von 74,9 Prozent von Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch bzw. Lilihill, abgestimmt. Den Antrag hat erneut die ÖVP bzw. Beteiligungsreferent Martin Gruber eingebracht. Schon im Mai hatte die SPÖ geschlossen dagegen gestimmt. Heute wolle sie Gruber zunächst dazu bewegen, den Akt zurückziehen, mit dem Argument, die insgesamt mehr als 70 Seiten würden als Entscheidungsgrundlage nicht ausreichen.