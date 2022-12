Der strahlend blaue Himmel am Dienstag über der Steiermark täuschte – zumindest, was die Konjunkturaussichten des Landes betrifft. Das Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer, eine halbjährliche große Umfrage unter den Wirtschaftstreibenden, bestätigt das, was durch den seit Februar tobenden Ukrainekrieg, die Energiepreise und Lieferkettenprobleme zu erwarten war: „Es droht uns eine ernsthafte Rezessionsgefahr“, fasst WK-Präsident Josef Herk das umfangreiche Datenmaterial zusammen. 755 kleine und große Unternehmen gaben Einblick in die aktuelle Entwicklung – und in ihre Einschätzung des nächsten Halbjahres.