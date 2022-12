Nach dem Eintritt in den spanischen Markt steigt der Verbund auch in Italien ein. Abgeschlossen wurde ein Kooperationsvertrag mit der Kärntner PV-Invest Gruppe über den Erwerb einer Projektentwicklungsgesellschaft inklusive Entwicklung eines Photovoltaikprojekts von bis zu 250 Megawatt Peak (MWp), teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag mit.