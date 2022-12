Zuerst Präsentation von "Liliair", dann Abstimmung über Call-Option?

Am 20. Dezember wird Franz Peter Orasch "seine" Airline präsentieren lassen. Anbindung nach Frankfurt und Mailand erwartet. In der letzten Regierungssitzung in diesem Jahr Tag könnte noch einmal die Call-Option auf der Tagesordnung stehen.