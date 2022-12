Dieses Wochenende fällt vielerorts der Startschuss in die touristische Wintersaison. Im Vorfeld wurde viel gemutmaßt angesichts 10 Prozent Inflation, teurer Liftkarten etc. Wie schaut’s wirklich aus?

Gerhard WENDL: Auch wenn es die Teuerung gibt, merken wir große Sehnsucht nach den Bergen. Daher ist die Buchungslage durchaus sehr gut. Die Generation von heute hat Urlaub gelernt und will nicht darauf verzichten. Natürlich steigt das kurzfristige Buchungsverhalten. Unser Vorteil ist die breite Angebotspalette, von Top-Winterstandorten über mittlere, die nun wegen ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses für viele interessant sind, bis hin zu den kleinen.

Ist Ihnen um diese bange?

Die Klimaveränderung ist da. Wichtig ist, dass große Skigebiete nicht nur größer werden wollen, sondern erkennen, wie wichtig die kleinen für sie sind. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unserem „Ski for Free“, ob in Weißbriach-Gitschtal oder Petzen-Bleiburg. Zur Übernachtung erhalten Gäste in diesen kleineren Gebieten die Skikarten dazu.

Sind Schulskikurse als Jufa-Kundengruppe passé?

Nein. Wir waren besorgt, aber Schulen und Eltern haben in zwei Jahren Entbehrung gesehen, dass den Kindern gemeinsame Erlebnisse fehlen. Das haben wir im Mai und Juni schon gemerkt, dass es wieder enormen Bedarf für Veranstaltungen abseits der Schulbank gibt.

Wie geht’s Ihnen mit Liftpreisen von 70 Euro am Tag, wenn Skifahren in der Öffentlichkeit als unleistbar dargestellt wird?

Die Schere geht auf, ja. Genau deshalb haben wir Angebote in Regionen, wo es die Tickets noch unter 50 Euro gibt. Wir sehen, dass das „Ski for Free“ in kleineren Skiregionen stark anzieht. Nicht jeder braucht 600 Pistenkilometer.

Ist der Winter für Jufa-Hotels wichtiger oder der Sommer?

Beide Saisonen sind wichtig. Auch, damit man für Mitarbeiter als Ganzjahresdestination interessant bleibt. Es ist erstaunlich, wie sich der Sommer in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Wichtig für das Tourismusland Österreich ist, dass wir nicht nur Skifahrer aus Polen oder Skandinavien haben, sondern auch die jungen Menschen hier im Land das Skifahren noch erlernen. Sicher wird man im Winter auch nachdenken müssen, was man für die große Gruppe der Nicht-Skifahrer macht.

Sie haben sich gegen ein „Ballermann in den Bergen“ ausgesprochen. War Corona da eine Art Stopp-Taste oder geht alles weiter wie früher?

Meine Sorge ist, dass die Menschen schnell vergessen. Nichts spricht gegen ein bisschen Après-Ski. Aber die große Kunst der nächsten Jahre wird es sein, eine gesunde Mischung zu finden aus Sensibilität für die Natur und trotzdem Urlaubserlebnisse schaffen. Ich bin überzeugt, dass Mitteleuropa eine große Chance hat im Qualitätstourismus. Wobei Touristiker das oft verwechseln und mit Qualität meinen, dass es teuer sein muss. Es geht auch um die Qualität einer Region, und wie Menschen miteinander umgehen.

Der Personalmangel ist eklatant. Wie viele Leute könnten Sie sofort einstellen?

Rund 120. Darum ringen wir um einen Zukunftskollektivvertrag. Wir wollen als Arbeitgeber attraktiv sein, mit Sonntagszuschlägen und schon früher einen zusätzlichen Urlaubstag und höhere Einstiegsgehälter bieten. Mit den Arbeitnehmern wären wir dazu einig. Aber dann sind wir auf die geballte Macht institutioneller Vertreter gestoßen, die sprachlos macht.

Die eigene Branche bremst?

Ich orte viel dogmatische Herangehensweise in dieser Republik. Aber wir müssen den Tourismus aus dieser Schwarz-Weiß-Geschichte rausbringen. Es gibt so viele Gute in unserer Branche, aber es gibt auch schwarze Schafe. Wir müssen uns abkoppeln von denen, die ein Konzept verfolgen, das vielleicht vor 50 Jahren gültig war.

In Kärnten bespielt Jufa im Stift Gurk auch die Gesundheitsschiene, etwa mit Ayurveda. Wie ist das angelaufen?

Das hat sich sehr positiv entwickelt, ein wunderschönes Haus, ein traumhaftes Ambiente. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir im Gesundheitsbereich, vor allem in dem Mittelpreissegment, in dem wir uns bewegen, noch großes Potenzial haben. Aufgrund der Erfahrungen in Gurk denken wir daran, noch einen zweiten oder dritten Standort zum Thema Gesundheitstourismus in Österreich auszurollen.

Jufa denkt schön länger über einen Standort in Italien oder Kroatien nach. Wie laut ist der Ruf der Adria?

Der ist noch immer laut. Das fordern unsere Gäste ein. Wir wissen, dass es für unsere Zielgruppe sehr gut passt. Wir haben ein paar gute Gespräche, aber wir haben den Vorteil, dass wir nicht wachsen müssen, sondern können, wenn es passt.

Wie geht es Ihnen mit den extremen Energiekosten?

Unser Strompreis hat sich versechsfacht. Wir warten wie die Industrie auf politische Lösungen. Noch wichtiger ist, dass es in Europa gleiche Spielregeln gibt und nicht wie jetzt Deutschland mit Förderungen den Markt verzerrt. Aber wir beschäftigten uns auch mit kleinen Einsparungsschritten, die zusammengerechnet sehr viel ausmachen können.

Die nicht für emotionale Ausbrüche bekannte „Neue Zürcher Zeitung“ hat jüngst ein Loblied auf Sie und Ihren Weg gesungen. Was gilt der Prophet im eigenen Land?

Wir haben einige Häutungen durchlebt. Früher war unsere Idee nicht Mainstream, Stichwort Regionalität. Jetzt ist sie es – aber wir sind schon weiter.