Das Nassfeld, Kärntens größtes Skigebiet, startet am 7. Dezember in die Wintersaison. Schon jetzt liegen 40 Zentimeter Schnee. Ideale Voraussetzungen für eine zusätzliche Beschneiung, sagt Christopher Gruber, Marketing-Chef der Region. 110 Pistenkilometer, 30 Lifte und 180.000 Gäste im Winter machen das Nassfeld von den Größenverhältnissen her vergleichbar mit Skigebieten in Tirol und Salzburg. Preislich liegt es allerdings mit 56,50 Euro für eine Tageskarte in der Hochsaison noch darunter. Und mit günstigen Packages für Kinder bzw. Gratis-Skitagen wird versucht, in die Skifahrer der Zukunft zu investieren.