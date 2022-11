Aufgrund der doch eher milderen Temperaturen in den vergangenen Wochen hatte es zunächst so ausgesehen, als würde sich der Saisonstart in den Kärntner und Osttiroler Skigebieten ein wenig weiter in den Dezember hinein verschieben. In den vergangenen Tagen wurde aber vor allem in den größeren Skigebieten kräftig beschneit. Und die ersten starten noch diese Woche am Samstag in die Wintersaison.