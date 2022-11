Mittwoch am späten Nachmittag hat die letzte ordentliche Aufsichtsratssitzung der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) vor der Landtagswahl am 5. März stattgefunden. Ein Punkt auf der Tagesordnung hatte hinter den Kulissen bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt: der Antrag von KBV-Aufsichtsratsvorsitzendem Martin Thaler auf Vertragsverlängerung des derzeitigen KBV-Vorstandes Martin Payer. Er ist seit 2019 in dieser Funktion und würde, sollte der Aufsichtsrat sich mehrheitlich für seine Verlängerung entscheiden, ab 1. März 2024 auf weitere fünf Jahre verlängert werden.