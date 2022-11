Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, für den Klagenfurter Flughafen und die Verhandlungen mit Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch nicht zuständig zu sein, und in Bezug auf die Verantwortung vehement auf Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) verwiesen. Umso überraschender dann Montagabend die Bekanntgabe per Aussendung, dass Kaiser in "mehreren persönlichen Gesprächen" mit Orasch diesen dazu gebracht habe, eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben.