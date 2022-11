Immer weniger Kärntner wechseln den Strom- und Gaslieferanten

8118 Kunden in Kärnten haben in den ersten neun Monaten des Jahres den Strom- und Gaslieferanten gewechselt. Laut E-Control sind das nur rund halb so viel, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres - da waren es 16.378.