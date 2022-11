Weder Kälte noch Schnee sind in Sicht. Wie realistisch ist es, dass die Skigebiete Anfang Dezember in die Saison starten?

MANUEL KAPELLER-HOPFGARTNER: Es ist noch genügend Zeit, da braucht man nicht schon jetzt zittern. Der 1. Dezember ist bei vielen geplant – und wenn wir erst am 10. Dezember starten würden, dauert die Saison heuer trotzdem sehr lang. Der Ostermontag fällt auf den 12. April.