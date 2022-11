Wenn ein Unternehmensgründer den zehn Kilo schweren Handelsmerkur stemmen darf, gilt er wohl nicht mehr als Geheimtipp. Die Glastrophäe wird einmal im Jahr an innovative, kreative und nachhaltige Händler verliehen. Und doch sorgten die Erfolgsgeschichten, die Donnerstagabend in der Aula der Alten Universität in Graz filmisch von ORF-Urgestein Reinhart Grundner erzählt wurden, für manches Aha-Erlebnis.