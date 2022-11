Die BDI-Bioenergy in Raaba-Grambach richtet sich strategisch neu aus. Für den Technologieführer in der Planung und im Bau komplexer Biodiesel-Anlagen bedeutet dies einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Geschäftsführer Markus Dielacher, 25 Jahre im Unternehmen, verlässt die BDI. "Nach vielen Jahren der guten Zusammenarbeit mit den Gründern Helmut Gössler und Wilhelm Hammer habe ich mich entschieden, einer neuen Geschäftsführung Platz zu machen", erklärt Dielacher der Kleinen Zeitung. Gössler hatte im heurigen Sommer die operative Führung der BDI-Holding, Dachgesellschaft der BDI-Gruppe, an Kurt Ternegg übergeben.