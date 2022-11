Die Pkw-Neuzulassungen haben im Oktober zum dritten mal in Folge zugelegt. Die Statistik Austria verbuchte ein Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, 16.061 Personenkraftwagen wurden erstmals zum Verkehr zugelassen. "Der österreichische Neuwagenmarkt nimmt wieder Fahrt auf", sagte Generaldirektor Tobias Thomas laut einer Aussendung am Donnerstag. Rund 43 Prozent der neu zugelassenen Autos hatten einen alternativen Antrieb, jedes sechste fährt elektrisch.

Im September hatte es bereits ein Plus von 16,0 Prozent gegeben, im August wurden um 0,5 Prozent mehr Autos neu zugelassen als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Von Jänner bis Oktober 2022 bekamen 179.270 Autos erstmals ein Kennzeichen, die Neuzulassungen lagen heuer somit insgesamt dennoch um 12,4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. 65,5 Prozent der neuzugelassenen Pkw waren Firmenautos.

Insgesamt wurden in den ersten 10 Monaten 261.225 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu zugelassen, das waren um 19,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

77,9 Prozent der E-Autos sind Firmenautos

Von Jänner bis Oktober wurden um 17,8 Prozent weniger Diesel- und um 15,6 Prozent weniger Benzinautos neu zugelassen. Auch bei Pkw mit Benzin-Hybrid und Diesel-Hybrid verzeichnete die Statistik Austria Rückgange. Die Neuzulassungen von Elektroautos legten hingegen leicht zu, wobei der Anteil der Firmenautos bei 77,9 Prozent lag.

Auch bei den neu zugelassenen Nutzfahrzeugen gab es von Jänner bis Oktober 2022 Rückgänge, lediglich Sattelzugfahrzeuge (plus 10,8 Prozent) und Lastkraftwagen der Klasse N2 (plus 1,0 Prozent) legten zu. Bei den Zweirädern gab es ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, die Zahl der neu zugelassenen Wohnmobile stieg um 6,3 Prozent.