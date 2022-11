Die Kostenexplosion im Energiebereich beschert den Kärntner Skigebieten in der kommenden Wintersaison Mehrkosten von rund 20 Prozent, rechnet Manuel Kapeller-Hopfgartner, der Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen im Rahmen eines Pressegespräches vor. Die Preise für die Tageskarten habe man aber nur um acht Prozent erhöhen können, womit man unter der aktuellen Inflation liege. Die Marke von 55 Euro wird damit trotzdem in vielen Kärntner Skigebieten erstmals überschritten, unter anderem am Nassfeld, wo man 56,50 Euro für die Tageskarte zahlen wird, ebenso in Bad Kleinkirchheim. Oder auf der Gerlitzen, wo der Tages-Skipass mit 46 Euro zu Buche schlagen wird.