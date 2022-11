Abgesehen von der Strompreisthematik in Kärnten hat am Donnerstag in Velden auch die Konferenz Erneuerbare Energie der Kelag stattgefunden. Und auch hier standen neben dem Ausbau der Erneuerbaren die Strompreise im Mittelpunkt, und wie diese wieder gesenkt werden können - Stichwort Merit-Order. Der Ausbau der Erneuerbaren Energie soll in den kommenden Jahren jedenfalls dazu beitragen, die Abhängigkeit Österreichs unter anderem von Gas deutlich zu verringern. In Kärnten beträgt der Anteil der Erneuerbaren Energie derzeit 59 Prozent. Um die Bundesziele zu erreichen, muss dieser Anteil bis 2040 aber auf 146 Prozent erhöht werden, rechnet Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin Erneuerbare Energie Österreich, vor.