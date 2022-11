Die Arbeiterkammer Kärnten hat unter 221 Betriebsräten, die 63.250 Beschäftigte in Kärnten repräsentieren, eine Konjunkturumfrage inmitten der Krise durchgeführt. "Und das Ergebnis ist optimistischer als jenes anderer Umfragen. Die erwartete Auftragslage steigt, die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen ist stabil", erklärt AK-Präsident Günther Goach. Vor allem in den technologieintensiveren Bereichen seien die Erwartungen positiv. Auf der anderen Seite nehme die Teuerung massiv zu – für Betriebe und Arbeitnehmer.