Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch hat die Baurechtsverträge nach seinen Vorstellungen vorgelegt, Martin Payer, der Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), welche für das Land Kärnten die 20 Prozent am Flughafen hält, hat sie prüfen lassen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zuständigen Beteiligungsreferenten Martin Gruber (ÖVP) wurde klar kommuniziert, dass man diesen Vertragsinhalt so nicht unterschreiben werde. Denn er würde dem Immobilieninvestor einen Freibrief geben, zu bauen, wo, wie und was er will.