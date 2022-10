Bis auf wenige Ausnahmen sind Österreichs Geschäfte an Feiertagen geschlossen - der 8. Dezember ist anders geregelt. Seit 1995 haben die Supermärkte und Drogerieketten freie Wahl, ob sie aufmachen oder nicht. Der Diskonter Hofer geht heuer einen neuen Weg und hält seine Filialen geschlossen, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Im vergangenen Jahr hatte Hofer am Marienfeiertag - ebenso wie Spar, Lidl und Bipa - von 10 bis 18 Uhr offen.

"Heuer bleiben am 8. Dezember österreichweit alle Hofer-Filialen geschlossen. Damit haben alle über 12.000 Hofer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an diesem Einkaufsfeiertag einen freien Tag", heißt es in der Unternehmensaussendung.

Zuschläge und Zeitausgleich

Für den Feiertag sind Zuschläge und Zeitausgleich für die Beschäftigten fällig. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen laut Wirtschaftskammer einen Monat im Voraus darüber informiert werden, wenn sie am 8. Dezember eingesetzt werden sollen. Sie haben das Recht, die Beschäftigung am 8. Dezember binnen einer Woche nach Information abzulehnen.