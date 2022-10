Lilihill - ein Unternehmen von Immobilieninvestor Franz Peter Orasch und Mehrheitseigentümerin des Klagenfurter Flughafens hat der Kärntner Beteiligungsverwaltung am 29. September die Baurechtsverträge zukommen lassen. Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), welche für das Land Kärnten den Anteil von 20 Prozent am Flughafen hält, hat diese prüfen lassen. Und am Dienstag für 14 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen, in welcher Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) und KBV-Chef Martin Payer zum Inhalt der Verträge Stellung nehmen wollen.