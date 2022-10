Das Baurecht für die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke rund um den Klagenfurter Flughafen wird nicht einfach so per Gutachten an Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill bzw. Immobilienentwickler Franz Peter Orasch gehen, wie er es sich gewünscht hätte. Auch wenn Landehauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) ihm dafür schon am 31. August eine Blanko-Unterschrift gegeben haben.