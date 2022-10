In die KV-Verhandlungen der privaten Sozialwirtschaft kommt Bewegung. Bei der ersten echten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag machte die Arbeitgeberseite den Arbeitnehmervertretern das Angebot, die Löhne und Gehälter um 7,18 Prozent zu erhöhen. "Das entspricht der durchschnittlichen Inflation der vergangenen elf Monate, also seit November 2021", erklärt Walter Marschitz, Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich, des größten Dachverbandes sozialer Organisationen in Österreich (SWÖ) mit 580 Mitgliederorganisationen und rund 130.000 Beschäftigten. Marschitz ist Chefverhandler für die Arbeitgeber.