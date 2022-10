Seit 25 Jahren sind die BKS Bank und die Generali Versicherung Kooperationspartner. "Wir sehen uns als Ergänzung zum klassischen Bankgeschäft", erklärt Arno Schuchter, Vorstand der Generali im Rahmen eines Pressegesprächs. Als Beispiel nennt er die Risikoversicherung in Zusammenhang mit Krediten, aber auch den Bereich der Altersvorsorge. Gestartet habe die Generali die Zusammenarbeit vor 25 Jahren mit einer Prämiensumme von drei Millionen Euro. Aktuell sind es 36 Millionen Euro, so Schuchter.

Ein weiterer wichtiger Punkt in Sachen Zusammenarbeit ist die 3 Banken-Generali Investment GmbH, über welche auch nachhaltige Fonds aufgelegt werden, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank. Nachhaltigkeit sei ein Thema, welches die BKS Bank und die Generali verbinde. Das Versicherungsgeschäft betreffe zunehmend außerdem auch die Firmenkunden der BKS Bank. So könne eine kollektive Absicherung für Mitarbeiter angeboten werden – "eine Maßnahme zur Mitarbeiterbindung und für Unternehmen steuerlich begünstigt."

Neue Vorgaben bremsen Kreditgeschäft

Während man bei der BKS Bank laut Stockbauer "stark spürt, dass mit der Einführung der restriktiven regulatorischen Vorgaben die Nachfrage nach Wohnbaukrediten seit August spürbar zurückgegangen ist", erklärt Schuchter, dass sich dies in Bezug auf den Abschluss der Risikoversicherung für Kredite noch nicht bemerkbar macht. Damit rechnet er erst im kommenden Jahr. "Wir spüren das zeitversetzt. Im nächsten Jahr ist von einem leicht rückläufigen Aufkommen auszugehen", sagt der Generali-Chef.

"Und es sind nicht nur die neuen Vorgaben bei der Kreditvergabe. Es sind parallel dazu auch die rasant steigenden Zinsen, die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise. Das Konsumentenvertrauen ist im Keller", so Stockbauer. Hinzu komme, dass auch die Wohnbauträger bei Projekten zurückhaltender seien, weil auch sie nicht wüssten, wohin die Reise gehe.

Nachfrage nach Betriebsmittelkrediten

Zunehmende Verunsicherung also bei Projekterrichtern und Konsumenten. Generell, so Stockbauer, wirke sich diese auch in den Kärntner Unternehmen auf die Investitionsbereitschaft aus. In dem Segment bemerke man einen Rückgang der Nachfrage nach Krediten. Im Gegenzug steige aufgrund der enormen Preiserhöhungen bei den Produkten aber die Nachfrage nach Betriebsmittelkrediten. Trotzdem: "Die Stimmung ist viel schlechter als die tatsächliche Lage in den Unternehmen", analysiert Stockbauer. Das bestätigt auch Schuchter: "Der Blick ist düster, aber wenn man auf die Zahlen schaut, sieht es vielfach nicht so schlecht aus." Was sehr wohl steige, seien aber Investitionen in die erneuerbare Energie, so Stockbauer. Hier gebe es, ausgelöst durch die Energiekrise, einen enormen Auftrieb.