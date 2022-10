Zweite Runde: Gewerkschaften machen im Vorfeld Druck

Am Montag findet die zweite Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2023 in der Metalltechnischen Industrie statt. Gewerkschaften erhöhen den Druck. Wenn es in der nächsten Runde keine Einigung gibt, finden Betriebsversammlungen statt.