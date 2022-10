Das Arbeitsmarktservice Kärnten vermittelt nicht nur Menschen in Jobs in der Unselbstständigkeit, sondern begleitet auch auf dem Weg in Richtung Unternehmensgründung. Von den rund 2000 Gründern pro Jahr in Kärnten wird ein Fünftel über das Unternehmensgründungsprogramm (UGP) des AMS unterstützt. Startschuss war 1995. "Seither haben mehr als 9000 Unternehmer dieses Programm durchlaufen. Knapp 13.000 Arbeitsplätze sind dadurch in Kärnten entstanden", berichtet Peter Wedenig, Chef des AMS Kärnten, stolz. Abgewickelt wird das Unternehmensgründungsprogramm im Auftrag des AMS von der Bit Management Beratung GmbH.