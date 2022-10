Er steigt über Stufen, tänzelt in Rekordgeschwindigkeit über Hindernisse, zieht auf der Straße alle Blicke auf sich und lässt sich sogar von einem kräftigen Stoß nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Die Rede ist vom Laufroboter der Firma Boston Dynamics, der am Dienstag im Zuge des Robotic Day der Wirtschaftskammer im Makersspace in Klagenfurt von der Firma Smart Inspection vorgestellt wurde. Der Roboter, der an einen Hund erinnert, hat etwas sympathisch Spielzeughaftes an sich und hat auf Youtube deshalb auch etliche Fans. Doch der Schein trügt, denn wie Peter Liebhart von Smart Inspection betont: "Der Boston Dynamics ist in erster Linie ein Inspektionsinstrument für den industriellen Einsatz." Anders ausgedrückt: Er schaut nicht nur lieb aus, sondern kann auch ganz schön viel.