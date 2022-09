Flughafen-Mehrheitseigentümerin Lilihill will keine Presseanfragen, Medien mögen sich Informationen auf der Website des Unternehmens besorgen. Klickt man hier auf Management, kommt das der Lilihill Industries, ein Unternehmen von Franz Peter Orasch. Dort findet sich jetzt abgesehen von Dieter Kandlhofer, dem früheren Generalsekretär im Verteidigungsministerium, der sich damals in dieser Funktion für den Bau einer Kaserne durch Lilihill stark gemacht hat, auch Name und Foto von Peter Malanik. Er ist außerdem Aufsichtsratschef des Klagenfurter Flughafens. Malanik selbst erklärt dazu, in beratender Funktion für den Aviation-Bereich von Lilihill Industries tätig und quasi „externes Management“ zu sein.

Das ist zwar rechtlich gesehen nicht unvereinbar, aber eine schiefe Optik. Heute läuft die Frist ab, innerhalb derer über die Baurechtsverträge hätte entschieden werden sollen. Sie wurden bis gestern von Lilihill nicht vorgelegt. Das kommt bei einigen Vertretern des Aufsichtsrates und der Landespolitik nicht gut an und wird als Machtspiel interpretiert. Ein Aufsichtsratsmitglied fragt sich: „Wird Lilihill bis zur letzten Minute – also 23:59 Uhr, 30. September – warten?