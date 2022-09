Am Freitag ist der 30. September. Bis dahin wollte Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill bzw. Franz Peter Orasch den umstrittenen Pachtvertrag zurückgenommen haben, und die Verträge in Bezug auf das von ihm angestrebte Baurecht vorlegen. Mit dem Ziel, dass alle beteiligten Parteien dann die zehn Punkte unterschreiben, auf welche man sich am 31. August grundsätzlich geeinigt hatte. Denn wie berichtet fehlen ja noch die Unterschriften von Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) und vom Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung, Martin Payer. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) hatten schon Anfang September gleich nach dem Gespräch mit Immobilienentwickler Orasch quasi blanko unterschrieben.