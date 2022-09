In nahezu allen Branchen fehlen Arbeitskräfte und das seit Monaten. Parallel dazu rückt auch in Kärnten vermehrt die 4-Tage-Woche in den Fokus. Weltbank-Chef Axel van Trotsenburg meinte unlängst in einem Interview in der Kleinen Zeitung, man könne natürlich sagen, man will die 4-Tage-Woche. Aber es werde alles eine Frage der Kosten sein. Für viele Betriebe ist es mittlerweile aber vor allem auch eine Frage der Attraktivität. Der Attraktivität eines Unternehmens für bestehende Mitarbeiter und die Akquisition neuer Mitarbeiter.