Ex-Generalsekretär Kandlhofer neuer Chef bei Lilihill Industries

Der Name von Dieter Kandlhofer war immer wieder in Zusammenhang mit der Causa Flughafen Klagenfurt aufgetaucht. Er galt in seiner Funktion als Generalsekretär im Verteidigungsministerium als Befürworter einer neuen Großkaserne am Areal. Gebaut werden sollte sie von Lilihill.