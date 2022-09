Wie sich Kärntner Betriebe versichern und warum sie Aufträge ablehnen

Die Donau Versicherung hat eine Studie zur Situation der KMU auch mit Fokus auf Kärnten in Auftrag gegeben. 33 Prozent der Unternehmer geben an, aufgrund von Personalmangel Aufträge ablehnen zu müssen. Versicherer regt an, wie man für Mitarbeiter attraktiver werden kann.