Die Ablöse von Christian Kresse als Chef der Kärnten Werbung hat nicht allen gefallen. Der Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), Martin Payer, hat sich in der Generalversammlung als Vertreter von 60 Prozent der Anteile für Klaus Ehrenbrandtner als neuen Kärnten-Werbung-Chef entschieden. Unmut gab es diesbezüglich vor allem in den Reihen der Tourismusvertreter in der Wirtschaftskammer. Spartenobmann Josef Petritsch hatte deshalb die Abwahl von Payer als Aufsichtsratschef der Kärnten Werbung angekündigt, man wolle "das Machtmonopol Payers brechen", erklärte er in der Kleinen Zeitung.