Normalerweise landen in einem Zeitraum von zwölf Monaten rund 400 Anfragen zum Thema Stromlieferanten bei Patrizia Saurer, der Energieexpertin der Arbeiterkammer Kärnten (AK). In diesem Jahr waren es schon bis Ende August 1300, Tendenz weiter steigend. Und ein großer Teil davon dreht sich mittlerweile um die Kündigungswelle bei Energielieferverträgen seitens der Stromlieferanten. Manche stellen den Stromhandel überhaupt ein, andere bieten den Kunden extrem teure Folgeverträge an. Rein rechtlich betrachtet ist die Kündigung von Strom- und Gaslieferverträgen vonseiten der Lieferanten unter Einhaltung einer achtwöchigen Kündigungsfrist zulässig.