Die landeseigenen Seeliegenschaften sind großteils noch Baustellen

Am Hafnersee übernimmt ab 1. November Falkensteiner als Pächter. Beim Maltschacher See wiederum ist der Investor in letzter Minute abgesprungen. Bad Saag braucht noch einen Gefahrenzonenplan, am Ossiacher See wird gestritten.