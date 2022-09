Der Regen und die doch kühleren Temperaturen haben den diesjährigen Sommertreff der Raiffeisen Landesbank Kärnten eher zu einem Herbsttreff werden lassen. Für sommerliche Stimmung sorgte dann aber Gastro-Legende Rainer Husar. Er führte die Kunden der Bank durch die Welt von Gin, Champagner und Blue Curacao. Rund 130 Kunden waren der Einladung der RLB Kärnten in das Parkhotel in Pörtschach gefolgt.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage „geschüttelt oder gerührt“ und am Ende der richtige Mix.